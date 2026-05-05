CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Irak’tan Hürmüz kararı: Petrol fiyatlarında indirim, sevkiyatlar zorlaşıyor

Irak’tan Hürmüz kararı: Petrol fiyatlarında indirim, sevkiyatlar zorlaşıyor

Irak, bu ay teslim edilecek ham petrol için uzun vadeli alıcılara dikkat çekici bir indirim uygulama kararı aldı. Ancak bu ham petrolü taşıyacak tankerlerin, bölgede tırmanan çatışmalar nedeniyle riskli hale gelen Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi gerekiyor.

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 11:01

Son Güncelleme Tarihi 05 Mayıs 2026 11:03

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi SOMO'nun açıklamasına göre, OPEC üyesi ülke, Basra Medium ham petrolü için resmi satış fiyatlarında varil başına 33,40 dolara kadar indirim sağladı.

Şubat ayı sonlarında başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunları artarken, bölgenin önemli üreticilerinden Irak da ihracat akışındaki aksama nedeniyle depolama alanlarının hızla dolması sonucu üretimi kısmak zorunda kalmıştı.

Gemi takip verilerine göre, Nisan ayında Basra limanında yükleme yapan tanker sayısı Mart ayındaki 12 seviyesinden 2'ye geriledi. Bunun temel nedeni, boş tankerlerin Hürmüz üzerinden bölgeye giriş yapamaması oldu. Normal şartlarda Basra limanı aylık yaklaşık 80 tanker yüklemesi gerçekleştirebiliyor.

Irak, ihracatın bir kısmını Türkiye üzerinden geçen boru hattıyla sürdürse de bu miktar, deniz yoluyla yapılan sevkiyatların oldukça gerisinde kalıyor.

SOMO ayrıca, Mayıs ayı teslimat şartlarını kabul eden alıcılara yönelik teklifin mevcut olağanüstü koşullar nedeniyle "mücbir sebep" kapsamında değerlendirilmeyeceğini belirtti.

1–10 Mayıs teslimatlı Basra Medium petrolü için varil başına 33,40 dolarlık indirim uygulanırken, ayın kalan döneminde bu indirim 26 dolara düşüyor. Basra Heavy ham petrolü ise resmi fiyatların yaklaşık 30 dolar altında alıcı buluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Alman otomotiv sektöründe güven geriledi Alman otomotiv sektöründe güven geriledi 04 Mayıs 2026 13:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Mayıs 2026 13:19
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi 47 ayın en üst seviyesinde! Avro Bölgesi'nde imalat sanayi 47 ayın en üst seviyesinde! 04 Mayıs 2026 11:53
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni mayısta yükseldi Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni mayısta yükseldi 04 Mayıs 2026 11:39
Avrupa’da doğal gaz fiyatları düşüşte! Hürmüz Boğazı gelişmeleri piyasayı rahatlattı Avrupa’da doğal gaz fiyatları düşüşte! Hürmüz Boğazı gelişmeleri piyasayı rahatlattı 04 Mayıs 2026 11:03
Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı 04 Mayıs 2026 10:31
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 04 Mayıs 2026 10:21
İmalat sektöründe daralma: PMI Nisan’da 45,7 oldu İmalat sektöründe daralma: PMI Nisan'da 45,7 oldu 04 Mayıs 2026 10:21
Jet yakıtı krizi derinleşiyor: Uçuşlar azalırken, bilet fiyatları rekor kırdı! Jet yakıtı krizi derinleşiyor: Uçuşlar azalırken, bilet fiyatları rekor kırdı! 04 Mayıs 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı 04 Mayıs 2026 09:33
Goldman Sachs da yatırımcı.... Yapay zeka devinden Wall Street ile 1,5 milyar dolarlık ortaklık Goldman Sachs da yatırımcı.... Yapay zeka devinden Wall Street ile 1,5 milyar dolarlık ortaklık 04 Mayıs 2026 08:56
Küresel piyasalarda barış umudu rüzgarı: İran gerilimi yumuşarken borsalar yükselişte! Küresel piyasalarda barış umudu rüzgarı: İran gerilimi yumuşarken borsalar yükselişte! 04 Mayıs 2026 08:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.385,6200 Değişim 92,91 Son veri saati:
Düşük 14384,82 Yüksek 14477,73
Açılış
45,2276 Değişim 0,0611 Son veri saati:
Düşük 45,1597 Yüksek 45,2208
Açılış
52,9081 Değişim 0,0945 Son veri saati:
Düşük 52,8394 Yüksek 52,9339
Açılış
6.611,5880 Değişim 66,148 Son veri saati:
Düşük 6561,432 Yüksek 6627,58
Açılış
106,7842 Değişim 1,9982 Son veri saati:
Düşük 105,2937 Yüksek 107,2919
Açılış
BİST En Aktif Hisseler