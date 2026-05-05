Irak’tan Hürmüz kararı: Petrol fiyatlarında indirim, sevkiyatlar zorlaşıyor

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi SOMO'nun açıklamasına göre, OPEC üyesi ülke, Basra Medium ham petrolü için resmi satış fiyatlarında varil başına 33,40 dolara kadar indirim sağladı.

Şubat ayı sonlarında başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunları artarken, bölgenin önemli üreticilerinden Irak da ihracat akışındaki aksama nedeniyle depolama alanlarının hızla dolması sonucu üretimi kısmak zorunda kalmıştı.

Gemi takip verilerine göre, Nisan ayında Basra limanında yükleme yapan tanker sayısı Mart ayındaki 12 seviyesinden 2'ye geriledi. Bunun temel nedeni, boş tankerlerin Hürmüz üzerinden bölgeye giriş yapamaması oldu. Normal şartlarda Basra limanı aylık yaklaşık 80 tanker yüklemesi gerçekleştirebiliyor.

Irak, ihracatın bir kısmını Türkiye üzerinden geçen boru hattıyla sürdürse de bu miktar, deniz yoluyla yapılan sevkiyatların oldukça gerisinde kalıyor.

SOMO ayrıca, Mayıs ayı teslimat şartlarını kabul eden alıcılara yönelik teklifin mevcut olağanüstü koşullar nedeniyle "mücbir sebep" kapsamında değerlendirilmeyeceğini belirtti.

1–10 Mayıs teslimatlı Basra Medium petrolü için varil başına 33,40 dolarlık indirim uygulanırken, ayın kalan döneminde bu indirim 26 dolara düşüyor. Basra Heavy ham petrolü ise resmi fiyatların yaklaşık 30 dolar altında alıcı buluyor.