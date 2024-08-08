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Japonya Maliye Bakanı: Borsa hareketleri yakından izleniyor

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, borsa hareketlerini yakından izlendiğini ancak bir eylem aşamasında olmadıklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 08 Ağustos 2024 08:47

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, mali piyasaların oldukça değişken olması nedeniyle yetkililerin borsadaki gelişmeleri yakından izlediklerini, ancak herhangi bir eylemde bulunma aşamasında olmadıklarını söyledi.

Suzuki düzenlediği basın toplantısında, "Borsa, ekonomik durumlar, döviz kuru, kurumsal faaliyetler gibi çeşitli faktörler tarafından belirleniyor." dedi.

Suzuki, argoritmanın piyasadakı çöküş için tek sebep olmadığını, sadece çeşitli faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı, para politikası kararının Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından verildiğini hatırlattı ve BoJ Başkan Yardımcısı Uchida'nın değerlendirmesi hakkında yorumda bulunmadı.

Uchida dün yaptığı açıklamada, finansal piyasalar istikrarsız olduğunda BoJ'un faiz oranlarını artırmayacağını söylemişti.

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