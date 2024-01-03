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JPMorgan hisseleri dün rekor seviyeye yükseldi

JPMorgan Chase & Co'nun hisse senedi fiyatı iki yıldan uzun bir süredir ilk kez yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2024 09:29

ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan'ın hisseleri %1,2 değer kazanarak 172,08 dolara yükseldi ve Ekim 2021'de ulaştığı zirveyi aştı.

JPMorgan hisselerinin değere 2023 yılında %27 oranında yükseldi.

Bankanın 2022'deki en düşük seviyesinden toparlanması, piyasa değerini yaklaşık 500 milyar dolara çıkardı.

Yatırımcıların 2023'ün başlarında bölgesel bankaların çöküşünün ardından büyük bankalara yöneldiklerini belirten analistler, JPMorgan'ın iflas eden First Republic Bank'ın FDIC'den satın alınmasından yararlandığını savundular.

Bloomberg tarafından analistlerin 12 aylık fiyat hedeflerinden derlenen verilere göre JPMorgan hissesinde bu yıl için beklenen getiri potansiyeli yaklaşık %3.

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