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Faiz endişesi petrol fiyatlarını düşürdü

ABD'den gelen ekonomik verilerin faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı endişesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 09:56

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 09:56

Cuma günü 82,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları geçen hafta, ABD'den gelen ekonomik verilerin faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı endişesiyle kayıplar yaşamıştı. Geçen hafta dört gün üst üste değer kaybı yaşayan Brent petrol haftayı yüzde 2,1, WTI ham petrolü ise yüzde 2,8'lik düşüşle sonlandırmıştı.

Fiyatlar yeni haftaya yükseliş ivmesiyle başladı. Analistler, cuma günü açıklanan verilere göre, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de tüketici güveninin kısmen iyileştiğini vurgulayarak, söz konusu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama olasılığını desteklediğini ifade etti.

ARZ KESİNTİSİ BEKLENTİLERİ PETROL FİYATLARININ YÜKSELİŞİNİ DESTEKLİYOR

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için ucuz hale getiriyor. Para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylülde başlama ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Bu durum, yatırımcıların petrol talebi iştahını artırararak fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Ayrıca, yaz döneminin yaklaşmasıyla ABD'de benzin talebinin artacağı beklentisi petrol fiyatlarını destekleyici unsur olarak öne çıkıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) geçen hafta yayımlanan verileri, ülkede benzin stoklarının son 2 haftadır azaldığını gösterdi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapılacak toplantısında gönüllü ham petrol arz kesintilerine devam edeceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,83 ile 83,55 dolar aralığının direnç, 81,02 ile 79,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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