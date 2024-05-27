Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
09:39
SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni haftaya kısmi toparlanma yaşayarak başladı. Geçtiğimiz haftaya rekorla başlayan ons altın kar satışı yemesi sonrası yeni haftada tekrar yükselişe geçti. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı artış göstererek 2425 TL'den işlem görüyor. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Mayıs 2024 altın piyasasından canlı rakamlar…