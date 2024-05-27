Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:39

SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni haftaya kısmi toparlanma yaşayarak başladı. Geçtiğimiz haftaya rekorla başlayan ons altın kar satışı yemesi sonrası yeni haftada tekrar yükselişe geçti. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı artış göstererek 2425 TL'den işlem görüyor. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Mayıs 2024 altın piyasasından canlı rakamlar…

SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü hareket ederek başladı. Ons altın 2350 dolar seviyesine dayanırken, altın gram fiyatı iç piyasada 2425 TL'den işlem görüyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın piyasası yakın takibe aldı. İşte piyasadan canlı rakamlar…

SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?

ALTIN FİYATLARI TOPARLANDI!

Ons altın yeni haftaya yükselişini güçlendirerek başlamasıyla 2350 dolara dayandı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı satışlarını toplayarak artışa geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.425,79
SATIŞ(TL) 2.426,14

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.955,00
SATIŞ(TL) 4.014,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2024 kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.811,00
SATIŞ(TL) 15.991,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA