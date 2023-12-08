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JPMorgan stratejistinden dikkat çeken hisse senedi açıklaması

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic yatırımcı notunda müşterilerini, hisse senetleri ve diğer risk varlıklarının, merkez bankaları tarafından önemli faiz indirimleri yapılmadan potansiyel rallileri sürdüremeyeceği konusunda uyardı.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 09:07

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, piyasalar ciddi şekilde düşmedikçe veya ekonomi durmadıkça merkez bankalarının faiz indirimleri yapmayacaklarını da savundu ve yatırımcıların hisse senetleri yerine nakit veya tahvilleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

"Bu, iki arada bir derede kalmış bir durum" ifadelerini kullanan Kolanovic, "Bu, parasal koşulların gevşetilmesi ve daha sürdürülebilir bir ralliden önce 2024 yılı boyunca piyasalarda bir miktar düşüş ve dalgalanma görmemiz gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Bu yılki hisse senedi rallisi boyunca düşüş eğilimini sürdüren Kolanovic, müşterilerine tahvil getirilerinin diğer varlıklar ve stratejiler için "yüksek bir performans engel oranı" sunduğunu söyleyerek savunmacı duruşunu yineleyen Kolanvic, hazine kağıdı getirilerinin genel olarak gerilediğini ancak en iyimser ekonomik senaryoda bile hisse senetlerinin tahvil veya nakitten sadece %5 daha iyi performans göstereceğini tahmin etti.

Stratejist, büyümenin azaldığı ya da resesyonun yaşandığı bir ortamda ise hisse senetlerinin nakitten %20 civarında daha düşük performans gösterebileceğini vurguladı.

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