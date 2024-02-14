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Küresel tahvil rallisinde 'ABD enflasyonu' etkisi

Fed'in faiz indireceği beklentileriyle başlayan küresel tahvil rallisi, ABD enflasyon verileri ile ortadan kalktı.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 09:05

ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan Ocak ayı enflasyon verileri, Aralık ayında Fed'in nihayet faiz oranlarını düşürmeye yöneldiği umuduyla başlayan küresel tahvil rallisini bitirdi.

Bloomberg küresel borç endeksi bu yıl %3,5 düşerek 12 Aralık'tan bu yana elde ettiği tüm kazançları sildi. Asya'da 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bir önceki seansta 14 baz puan artarak %4,31 olurken, Japonya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi dört baz puana kadar yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, merkez bankalarının Mart ayı gibi erken bir tarihte hızlı gevşeme hamlelerine başlayacağı yönündeki piyasa bahislerine karşı güçlü bir şekilde geri adım atmasıyla küresel tahviller bu yıl düşüşe geçti. Dün açıklanan verilerin Ocak ayında ABD enflasyonunun beklenenden daha güçlü olduğunu göstermesinin ardından düşüş hızlanırken, traderların Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin bahisleri Temmuz ayına çekmesine neden oldu.

Yatırımcılar şu anda bu yıl için yalnızca üç Fed faiz indirimini tam olarak fiyatlıyor ve dördüncü bir indirim yazı tura olarak görülüyor.

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