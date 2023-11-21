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Moody's: Oynaklığa rağmen ABD tahvillerine talep güçlü

Moody's Investors Service yaptığı açıklamada, dolar bazlı küresel finansal sistemin temelini oluşturan ABD borçlanma kağıtlarına yönelik yapısal talebin, son dönemde Hazine piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 09:07

Moody's, ABD mali düzenleyicilerinin Hazine piyasasının dayanıklılığını ve verimliliğini artırmak için bir dizi önlem aldığını ve piyasa yapısının gelişmeye devam etmesini beklediğini de ifade etti.

Moody's yayınladığı notta, "İleriye dönük olarak, Fed Hazine varlıklarını azalttıkça, yabancı merkez bankaları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve hane halkları piyasada dengeleyici faktörler olacaktır" dedi.

Bu ayın başlarında Moody's, büyük mali açıklar ve borç ödenebilirliğindeki düşüşü gerekçe göstererek ABD'nin kredi notu görünümünü "durağan "dan "negatif "e düşürmüştü.

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