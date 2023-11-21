Moody's: Oynaklığa rağmen ABD tahvillerine talep güçlü

Moody's, ABD mali düzenleyicilerinin Hazine piyasasının dayanıklılığını ve verimliliğini artırmak için bir dizi önlem aldığını ve piyasa yapısının gelişmeye devam etmesini beklediğini de ifade etti.

Moody's yayınladığı notta, "İleriye dönük olarak, Fed Hazine varlıklarını azalttıkça, yabancı merkez bankaları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve hane halkları piyasada dengeleyici faktörler olacaktır" dedi.

Bu ayın başlarında Moody's, büyük mali açıklar ve borç ödenebilirliğindeki düşüşü gerekçe göstererek ABD'nin kredi notu görünümünü "durağan "dan "negatif "e düşürmüştü.