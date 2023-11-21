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Nasdaq 100'den 2 yılın en yüksek kapanışı

Nasdaq 100 Endeksi dün Wall Street'te yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesinden kapandı.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 09:00

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 09:00

Nasdaq 100 Endeksi, yapay zekaya yönelik yüksek beklentiler ve Fed'in ekonomiyi yumuşak bir inişe yönlendireceğine dair iyimserlikle yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinden kapandı.

Nasdaq 100 yüzde 1,2 artışla 16.027'ye yükselerek Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Advanced Micro Devices ve Intel Corp gibi hisselerdeki güçlü alımlarla Nasdaq 100 Endeksi bu ay %11'lik yükseliş gösterdi ve Kasım 2021'deki rekorunun yüzde 3 altına geldi.

Nasdaq 100 yılbaşından bugüne %47 yükseldi.

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