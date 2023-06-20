Açılışta Dow Jones endeksi 90 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,27 azalışla 34.206,66 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 azalarak 4.396,11 puana, Nasdaq endeksi de 0,35 kayıpla 13.642,30 puana geriledi.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını sabit tutmasına rağmen Fed yetkililerinin "şahin" yorumları, yatırımcıların endişelerini artırırken, dün tatil dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarının açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İnşaat izinleri ise mayısta aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bin seviyesine çıktı.

Öte yandan, Ford ve General Motors'un, elektrikli araçlarının Tesla şarj istasyonlarını kullanabilmesine yönelik şirketle anlaşmaları sonrası elektrikli araç üreticisi Rivian'ın da Tesla'nın şarj standartlarını benimseyeceği aktarıldı. Geçen ayın sonundan bu yana yüzde 40 civarında değer kazanan Tesla hisseleri, söz konusu haberin ardından yüzde 2'ye yakın yükselirken, Rivian'ın hisselerinde de yüzde 6'nın üzerindeki artış dikkati çekti.