New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 45.605,25 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 6.457,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 21.466,47 puana geriledi.

Cuma günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasıyla yükselen pay piyasalarında bugün ise açılışta negatif seyir izlendi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Powell'ın bu açıklaması sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini göstermişti.

Bu hafta ise Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilançosu ile cuma günü yayımlanacak kişisel tüketici harcamaları verileri yakından takip edilecek.