CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Ağustos 2025 16:53

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 45.605,25 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 6.457,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 21.466,47 puana geriledi.

Cuma günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasıyla yükselen pay piyasalarında bugün ise açılışta negatif seyir izlendi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Powell'ın bu açıklaması sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini göstermişti.

Bu hafta ise Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilançosu ile cuma günü yayımlanacak kişisel tüketici harcamaları verileri yakından takip edilecek.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı 22 Ağustos 2025 09:32
ABD’den İran’a petrol yaptırımı ABD'den İran'a petrol yaptırımı 22 Ağustos 2025 09:31
Japonya’da enflasyon yavaşladı Japonya'da enflasyon yavaşladı 22 Ağustos 2025 09:18
İngiltere’de tüketici güveni yükseldi İngiltere'de tüketici güveni yükseldi 22 Ağustos 2025 09:16
Almanya’da GSYH’da daralma derinleşti Almanya'da GSYH'da daralma derinleşti 22 Ağustos 2025 09:14
Piyasalar Powell’ın açıklamalarına odaklandı Piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı 22 Ağustos 2025 09:03
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı 21 Ağustos 2025 16:52
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 21 Ağustos 2025 16:19
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 21 Ağustos 2025 15:36
Yurt dışından hisse senedine güçlü talep Yurt dışından hisse senedine güçlü talep 21 Ağustos 2025 15:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 21 Ağustos 2025 13:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler