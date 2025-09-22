CANLI BORSA
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının, bu vizeyle yüksek vasıflı işçi çalıştıran şirketlerde endişe yaratmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2025 17:04

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalarak 46.138,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.651,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalarak 22.605,96 puana indi.

Trump'ın göçmen ve vize politikalarının yol açtığı belirsizlikle pay piyasaları, yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı, geçen hafta yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin yıllık 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Trump yönetiminin söz konusu kararı, bazı büyük teknoloji şirketlerinin çalışanlarına ABD'den ayrılmamaları ya da ülke dışındalarsa hızla geri dönmeleri yönünde uyarıda bulunmasına yol açarken, özellikle teknoloji hisselerinde düşüşe neden oldu.

Büyük ölçüde Hindistan ve Çin'den gelen vasıflı işçileri istihdam eden şirketlerden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,4 ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, "H-1B" vizesinin ABD merkezli teknoloji, finans ve danışmanlık şirketleri için vasıflı çalışanlara erişimde kritik rol oynadığını, vize ücretlerindeki artışın ise bu vizeyle personel istihdam eden şirketlerin maliyetlerini yükselteceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin Kongre'den gelen haberler de yakından takip edilirken, Senato'nun geçen hafta Temsilciler Meclisi'nden geçen geçici bütçe tasarısını onaylamaması, federal hükümetin 1 Ekim'de kapanma riskini artırdı. Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD Başkanı Trump'ı Demokratlarla bir anlaşma sağlamak üzere görüşmeye çağırdı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta yılın ilk faiz indirimine gitmesi sonrası Banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında yer alırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yarın yapacağı değerlendirmeler başta olmak üzere hafta boyunca diğer yetkililerin yapacağı açıklamalar izlenecek.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bugün The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, ekonomik risklerin son aylarda istihdamla ilgili artan endişelere kaymasına rağmen enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

