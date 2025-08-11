CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası haftaya yatay seyirle başladı

New York borsası haftaya yatay seyirle başladı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Ağustos 2025 17:06

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 44.201,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.391,51 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 21.431,53 puana geriledi.

Bu haftaki önemli jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışı küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek.

Bu arada ABD'de salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de yatırımcılar tarafından beklenirken, söz konusu verilerin enflasyonun eğilimi ve tarifelerin etkisine ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Ticaret cephesinde de ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri yakından izlenirken, iki ülkenin mayıs ayında aldıkları karşılıklı uyguladıkları tarifeleri 90 gün süreyle düşürme kararında sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.

Öte yandan, ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin, yarı iletkenler için ihracat lisansı almak amacıyla Çin'e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğine dair haberler sonrası söz konusu şirketlerin hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Ayrıca Trump'ın geçen hafta Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası düşüşe geçen Intel hisseleri ise Tan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinin beklendiğine dair haberlerin ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

İlginizi Çekebilir
Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 08 Ağustos 2025 10:55
Rusya’nın petrol ihracatındaki payı arttı Rusya'nın petrol ihracatındaki payı arttı 08 Ağustos 2025 10:36
Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu 08 Ağustos 2025 10:28
Brent petrolün varili 65,62 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,62 dolardan işlem görüyor 08 Ağustos 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı 08 Ağustos 2025 09:35
Fed üyesi Bostic: Eylül toplantısı öncesi veriler izlenmeli Fed üyesi Bostic: Eylül toplantısı öncesi veriler izlenmeli 08 Ağustos 2025 08:48
Japonya’da hanehalkı harcamaları yavaşladı Japonya'da hanehalkı harcamaları yavaşladı 08 Ağustos 2025 08:45
BoE Başkanı Bailey, politika faizine ilişkin belirsizliklere karşı uyardı BoE Başkanı Bailey, politika faizine ilişkin belirsizliklere karşı uyardı 07 Ağustos 2025 16:58
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 07 Ağustos 2025 16:12
Rusya’da bütçe açığı öngörülen seviyenin üzerine çıktı Rusya'da bütçe açığı öngörülen seviyenin üzerine çıktı 07 Ağustos 2025 15:52
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku 07 Ağustos 2025 15:01
BoE, politika faizini 25 baz puan düşürdü BoE, politika faizini 25 baz puan düşürdü 07 Ağustos 2025 14:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler