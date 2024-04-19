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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 17:11

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 17:11

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 37.801,98 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.005,44 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 15.547,10 puana düştü.

İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırılarının ardından pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğine işaret ederek, yatırımcıların, ülkede açıklanan veriler ve şirket bilançolarından Fed'in faiz indirimi zamanlamasına dair ipuçları aradığını söyledi.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin de risk algısını önemli derecede yükselttiğini kaydeden analistler, yatırımcıların, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği endişesiyle temkinli olduğunu aktardı.

Analistler, öte yandan İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırılarının daha büyük bir çatışmaya dönüşmeyeceğine dair iyimserliğin kayıpları sınırladığını ifade etti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu yayımlayan Netflix, kar, gelir ve abone sayısında artışlar bildirdi. Buna karşın şirketin hisseleri, güne yüzde 8'e yakın düşüşle başladı.

Bugün bilançosunu açıklayan Procter & Gamble'in hisseleri de yüzde 2 gerilerken, American Express'in hisseleri yüzde 3 artış gösterdi.

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