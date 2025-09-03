New York borsası karışık seyirle açıldı

CANLI BORSA
New York borsası, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin bugün açıklanmaya başlanacak veriler öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2025 17:04

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 45.230,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 6.438,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 21.426,33 puana çıktı.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin açıklanacak veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

S&P 500 ve Nasdaq endekslerindeki yukarı yönlü harekette, antitröst davasında mahkemenin lehine karar vermesinin ardından Alphabet hisselerinde görülen yükseliş etkili oldu.

ABD'de federal mahkeme dün Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmişti. Bu gelişmeyle Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) 16-17 Eylül'deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alacağı faiz kararına ilişkin daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcılar iş gücü piyasasına dair verileri beklerken, bugün açıklanacak JOLTS Açık İş Sayısı verileri bu hafta, gelecek bir dizi istihdam göstergesinin ilki olacak.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Para politikasında dengeli bir yaklaşım benimsemenin önemli olduğunu vurgulayan Musalem, iş gücü piyasasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yinelerken, sonrasında indirimlerin hızının ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti.

Kurumsal tarafta da ABD'li mağaza zinciri Macy's'in hisseleri, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 19'un üzerinde değer kazandı.

