New York borsası yeni yılın ilk işlem gününde karışık seyirle kapandı

New York borsası, bu yılın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,66 artışla 48.382,39 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2026 08:27

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2026 08:34

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.858,47 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 23.235,63 puana geriledi.

Geçen yılın son işlem günlerinde yaşanan satışların ardından pay piyasalarında, yeni yılın ilk işlem gününde dalgalı bir görünüm izlendi.

Dow Jones ve S&P 500 yükselirken, Nasdaq endeksi yataya yakın seyirle sınırlı düşüş kaydetti.

Üç ana endeks "Noel Baba rallisi" beklentilerine rağmen 2025'in son günlerinde düşüş kaydetmiş, buna karşın 2025 genelinde çift haneli kazançlar elde etmişti.

Analistler, son ekonomik veriler ile yeni seçilecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanının daha "güvercin" bir politika izleyeceğine yönelik beklentiler doğrultusunda, Fed'in para politikası adımlarının bu yıl piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, 31 Aralık 2025 gecesi aldığı kararla döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo dolapları için 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ek tarife artışlarını bir yıl erteledi. Böylece söz konusu ürünlere halihazırda uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlükte kalmaya devam edecek.

Bu gelişmenin ardından ABD'de çevrim içi mobilya ve ev eşyası satışı yapan Wayfair'in hisseleri yüzde 6,1, mobilya perakendecisi RH'nin hisseleri de yüzde 7,9 yükseldi.

Ayrıca çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş de öne çıkarken Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin otomobil teslimatlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 düşmesinin ardından yüzde 2,6 geriledi.

