New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, hızlanan tüketici enflasyonu verilerine rağmen güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 17:04

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 45.577,09 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.554,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 21.977,52 puana çıktı.

ABD'de bugün açıklanan veriler tüketici fiyat artışlarında hızlanmaya, iş gücü piyasasında ise daha fazla soğumaya işaret ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon, ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta temmuzda olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artarken beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün açıklanan verilere göre, ülkede üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetmişti. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gelmişti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Eylül ile biten haftada 27 bin kişi artışla 263 bine yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugünkü işsizlik maaşı verilerinin geçen hafta yayımlanan zayıf istihdam verileriyle uyumlu olduğunu ve ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair kanıtları pekiştirdiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Eylül'de yapacağı toplantıya işaret eden analistler, hızlanan tüketici enflasyonu verilerine rağmen Fed'in gelecek hafta faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.

