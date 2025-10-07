CANLI BORSA
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2025 17:02

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 artarak 46.759,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.748,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 22.969 puana tırmandı.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının yedinci gününe girilirken pay piyasalarında açılışta yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken, Senato'da dün akşam yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları gerekli oy sayısına ulaşamadı.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalması, ekonomik veri takvimini de sekteye uğratarak verilere ilişkin belirsizliği artırdı.

Buna karşın, teknoloji şirketlerinden gelen yeni ortaklık açıklamalarıyla yapay zeka alanında artan iyimserlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetmeye devam edeceğine yönelik beklentiler, piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

ABD'li yarı iletken şirketi AMD ve OpenAI, dün yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından yükselişe geçen AMD hisseleri bugün de yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

IBM'in hisseleri de yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklık kurduğunu açıklamasının ardından yüzde 3'ü aşkın yükseldi.

Para politikası tarafında da ABD'de geçen hafta tarım dışı istihdam gibi kritik veriler açıklanmasa da yayımlanan alternatif göstergeler iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret etti ve Fed'in bu ay sonunda yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürmesi yönündeki beklentiler öne çıkmaya devam etti.

Analistler, Fed yetkililerinin bugün yapması beklenen açıklamaların yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtti.

