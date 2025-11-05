Petrol 64,56 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,56 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2025 09:45

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2025 09:49

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,56 dolar oldu. Dün 64,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artarak 64,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,51 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun aldığı üretim kararı etkili oldu.

OPEC+'nın 8 üyesi, gelecek yılın ilk çeyreğinde planlanan üretim artışını erteleme kararı alarak piyasalarda bir süredir devam eden arz fazlası endişelerini hafifletti.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" işaret ederek aralık ayında petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Uzmanlar, grubun bu kararda söz konusu dönemde genellikle düşük seyreden talep nedeniyle mevsimsel düşüş beklentisini dikkate aldığını ancak Rusya'daki arz kesintisinin geçici olması durumunda piyasanın ek arza uyum sağlamakta zorlanabileceğinin de farkında olduğunu belirtti.

Öte yandan, küresel arz fazlasına yönelik endişelerin tamamen ortadan kalkmaması ve ABD dolarının son dönemde güçlenmesi, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan başlıca etkenler arasında yer aldı.

ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerle Çin ve ABD arasında kırılgan seyreden ticaret ateşkesi de petrol piyasalarında temkinli bir hava oluşmasına neden oldu.

Brent petrolde teknik olarak 66,69 dolar direnç, 60,17 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

