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Nikkei 225 Endeksi rekora doğru ilerliyor

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi Aralık 1989'da gördüğü rekor seviyeye doğru ilerlemeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 09:32

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 09:32

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, bugün 34 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve 1980'lerde yaşanan ekonomik balon sırasında ulaşılan tüm zamanların zirvesini gölgede bırakmanın eşiğine geldi.

Endeks, 38188,74'lük ekonomik balon sonrası dönem rekorunu geçerek Aralık 1989'da ulaştığı 38.957,44'lük yaşam boyu en yüksek seviyeyi aşma yolunda ilerliyor.

Nikkei 225, Wall Street'te ABD perakende satış verilerinin beklenenden daha fazla düşmesi ve Fed'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı umutlarını beslemesinin ardından kırılan rekorlardan destek alıyor.

Nikkei hisse senedi ortalaması erken saatlerdeki kazançlarının bir kısmını geri verdi ancak yine de gün ortası kapanışında %0,91 artışla 38.505,89 seviyesinde. Endeksi oluşturan 225 hisseden 202'si yükselirken sadece 21'i geriledi.

Daiwa Securities'de analist olan Kenji Abe, "Nikkei'nin yükselme hızı beklediğimden daha yüksek, ancak kurumsal yönetim reformu gibi temel gelişmeler göz önüne alındığında bunun haklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Daha geniş kapsamlı Topix %1,26 artışla 2624,53 seviyesine yükseldi.

Yükselişe öncülük eden hisseler arasında, eğlence şirketi Bandai Namco Holdings Inc Perşembe günkü düşüşünün ardından %7,59 oranında toparlanırken, onu %6,24 oranında yükselen sigorta şirketi T&D Holdings Inc ve %5,96 oranında değer kazanan Rakuten Group Inc takip etti.

Mega hisselerde Toyota Motor %1,06, Fast Retailing %0,94 ve telekomünikasyon hizmetleri firması KDDI Corp %2,37 değer kazandı.

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