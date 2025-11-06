VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,61 artışla 12.472,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.490,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 12.472,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.