CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.380,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2025 09:37

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2025 09:54

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,35 azalışla 12.382,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 12.418,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,02 altında 12.380,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile perakende satışların, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Aralık 2025 09:43
Fransa ekonomisi son çeyrekte büyümeye hazırlanıyor Fransa ekonomisi son çeyrekte büyümeye hazırlanıyor 10 Aralık 2025 09:23
Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir 10 Aralık 2025 09:17
Piyasalar Fed’in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor Piyasalar Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor 10 Aralık 2025 09:11
Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi 10 Aralık 2025 09:03
BM küresel ticarette büyüme bekliyor BM küresel ticarette büyüme bekliyor 10 Aralık 2025 08:56
Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı 10 Aralık 2025 08:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Aralık 2025 16:44
Rusya’da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı Rusya'da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı 09 Aralık 2025 15:40
Almanya’da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek Almanya'da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek 09 Aralık 2025 14:53
ABD’de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı 09 Aralık 2025 14:15
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler