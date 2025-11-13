CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,33 yükselişle 12.071,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2025 09:31

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,26 artışla 12.031,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.063,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 12.071,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 12 Kasım 2025 09:53
Brent petrolün varili 64,80 dolar Brent petrolün varili 64,80 dolar 12 Kasım 2025 09:45
ABD bankacılık sektörü, sermaye kurallarını gevşetmek için anlaştı ABD bankacılık sektörü, sermaye kurallarını gevşetmek için anlaştı 12 Kasım 2025 08:41
Goldman Sachs Çin için faiz indirimi beklentisini 2026’ya öteledi Goldman Sachs Çin için faiz indirimi beklentisini 2026'ya öteledi 12 Kasım 2025 09:34
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Kasım 2025 09:31
Commerzbank’tan 2026 için yukarı yönlü revizyon: Altın, gümüş ve bakırda yükseliş bekleniyor Commerzbank'tan 2026 için yukarı yönlü revizyon: Altın, gümüş ve bakırda yükseliş bekleniyor 12 Kasım 2025 09:26
Çin, Rus LNG’sine talebi artırıyor: Yeni adımlar yolda Çin, Rus LNG’sine talebi artırıyor: Yeni adımlar yolda 12 Kasım 2025 09:18
Goldman Sachs: ABD’de ekimde 50 bin istihdam kaybı bekleniyor Goldman Sachs: ABD’de ekimde 50 bin istihdam kaybı bekleniyor 12 Kasım 2025 09:14
Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları ekimde 2 milyona yaklaştı Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları ekimde 2 milyona yaklaştı 12 Kasım 2025 09:05
Trump, finans dünyasıyla Beyaz Saray’da bir araya gelecek: Gündemde ne olacak? Trump, finans dünyasıyla Beyaz Saray'da bir araya gelecek: Gündemde ne olacak? 12 Kasım 2025 09:02
Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor 12 Kasım 2025 08:59
IEA: Veri merkezi yatırımları, petrol arz harcamalarını geçecek IEA: Veri merkezi yatırımları, petrol arz harcamalarını geçecek 12 Kasım 2025 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler