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Wall Street 2 günlük düşüşün ardından toparlandı

Wall Street 2 günlük düşüşün ardından toparlanırken vadeli endeksler bu sabah ekside seyretti.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2025 09:04

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2025 09:05

S&P 500 ve Nasdaq, yatırımcıların Kanada ile yaşanan son ticari çatışmayı ve sağlam bir enflasyon raporunu değerlendirmesinin ardından Çarşamba günü yükseldi. Tahminlerden daha soğuk seyreden Şubat ayı enflasyonu, iki günlük ağır kayıpların ardından hisse senetlerini yükseltti

S&P 500 günü yüzde 0,49 artışla 5599,30 puandan tamamlarken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,22 yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,20 geriledi.

Ancak bu sabah vadeli endeksler eksideler, Trump'ın tarife savaşını tırmandıracağı endişeleri, ABD'de resesyon olasılığının arttığı değerlendirmeleri hisse senedi piyasaları üzerinde baskıyı sürdürüyor.

S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,23, Dow Jones yüzde 0,13 ve Nasdaq 100 yüzde 0,4 eksideler.

Nationwide'dan Mark Hackett, "Son üç haftadır, yatırımcılar bu piyasayı satın almanın düşen bir bıçağı yakalamaya çalışmak gibi olduğunu hissettileri. Ancak aşırı aşırı satım koşulları ve neredeyse evrensel kötümserlik, bir rahatlama rallisinin olası olduğunu gösteriyor" dedi.

TD Securities'den Oscar Munoz ve Gennadiy Goldberg'e göre, son tüketici fiyat endeksinin sağladığı iyileşmeye rağmen, ticaret politikasındaki gelişmeler nedeniyle enflasyon görünümü belirsizliğini koruyor. "Bu bağlamda, Fed'in yakın zamanda politika yönlendirmesini değiştirmesi pek olası değil" dediler.

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