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Wall Street'te S&P 500 endeksinde rekor sürüyor

Wall Street'te S&P 500 endeksi dün de rekor seviyeden kapandı. Son 3 işlem gününde de yükselen Endeks dün yüzde 0,29 artışla günü 4864,59 puandan tamamladı.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 08:58

Wall Street'te S&P 500 endeksi dün de rekor seviyeden kapandı. Son 3 işlem gününde de yükselen Endeks dün yüzde 0,29 artışla günü 4864,59 puandan tamamlaması üzerine S&P 500'deki bu yukarı hareketin devam edip etmeyeceğini ise "Muhteşem 7" olarak adlandırılan mega şirket grubundan gelecek dördüncü çeyrek mali sonuçlarının belirleyeceği ifade ediliyor.

B. Riley Wealth stratejisti Art Hogan, "Çarşamsa ve Perşembe günü mali raporların zirvesi olacak ve gelecek hafta daha da yoğun geçecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta boyunca düşünmemiz gereken pek çok şey var ve bunlar muhtemelen piyasa açısından olumlu sonuçlanacak" dedi.

Dün, Nasdaq %0,43 değer kazanarak 15.425,94 puana yükselirken, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,25 düşüşle 37.905,45 puana geriledi.

Analistler ortalama olarak S&P 500 şirketlerinin dördüncü çeyrek kazançlarının yıllık %4,6 arttığını tahmin ediyorlar. Üçüncü çeyrekte bu oran %7,5 olmuştu.

LSEG'e göre S&P 500 şirketleri, 12 aylık kazanç tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 20 FK ile işlem görüyor ve uzun vadeli ortalama ise 16 seviyesinde.

Wells Fargo kıdemli küresel piyasa stratejisti Sameer Samana, "Tüm hisse senedi sınıfları için kazançlar zirveye ulaştı ve ekonomi zayıfladıkça ve gelir artışı durdukça daha da düşecek" dedi.
aldı.

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