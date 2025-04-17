CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Yabancılar 293,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yabancılar 293,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 293,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2025 14:44

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2025 14:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Açıklanan verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Nisan haftasında net 293,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 804,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Nisan itibarıyla 28 milyar 484 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Nisan haftasında 28 milyar 39,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 994,7 milyon dolardan 11 milyar 43,9 milyon dolara, ÖST stokları da 610,3 milyon dolardan 578,3 milyon dolara indi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de ihracat fiyatları değişmedi ABD'de ihracat fiyatları değişmedi 15 Nisan 2025 16:19
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2025 15:21
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 15 Nisan 2025 13:52
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni çakıldı Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni çakıldı 15 Nisan 2025 13:50
Küresel gaz tüketimi 2024’te tüm zamanların zirvesinde Küresel gaz tüketimi 2024'te tüm zamanların zirvesinde 15 Nisan 2025 11:40
ABD ve AB Çin’e karşı tarife ittifakı yapabilir ABD ve AB Çin'e karşı tarife ittifakı yapabilir 15 Nisan 2025 11:19
İngiltere’de işsizlik yatay seyretti İngiltere'de işsizlik yatay seyretti 15 Nisan 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Nisan 2025 10:02
Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 15 Nisan 2025 09:58
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor 15 Nisan 2025 09:33
BOJ: Kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görmüyoruz BOJ: Kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görmüyoruz 15 Nisan 2025 09:22
Fed üyesi Bostic: Belirsizliğin ortadan kalkması beklenmeli Fed üyesi Bostic: Belirsizliğin ortadan kalkması beklenmeli 15 Nisan 2025 09:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler