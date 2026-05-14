Anasayfa Finans Emtia-Döviz 1 kilo altının fiyatı 6 milyon 860 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, bugün yüzde 0,5 artışla 6 milyon 860 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 16:42

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yükselişle tamamladı. Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 860 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 6 milyon 810 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 876 bin 600 lira seviyesi görüldü. Önceki kapanışta standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 828 bin 400 lira olmuştu.

İŞLEM HACMİ 9,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 794 milyon 910 bin 375,55 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 1431,12 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 152 milyon 182 bin 642,41 liraya ulaştı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler yer aldı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.828.400,00 4.699,00
En Düşük 6.810.000,00 4.649,95
En Yüksek 6.876.600,00 4.710,00
Kapanış 6.860.000,00 4.704,80
Ağırlıklı Ortalama 6.854.429,24 4.689,64
Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.794.910.375,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.431,12
Toplam İşlem Adedi 105

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

