Avrupa Birliği (AB), İber modeli olarak bilinen, İspanya ve Portekiz'de elektrik fiyatlarını düşürmek için üreticilerin doğal gaz fiyatlarını sınırlandıran uygulamanın yıl sonuna kadar uzatılmasına onay verdi.

İspanya Enerji Bakanı Teresa Ribera ve Portekiz Çevre ve İklim Eylem Bakanı Duarte Cordeiro, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği toplantının girişinde açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun, İspanya ve Portekiz'de enerji fiyatlarını düşürmek için elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza tavan fiyat uygulanmasının uzatılmasını kabul ettiğini belirten Ribera, "Uzatılan bu uygulama, İspanyol ve Portekizli tüketicileri yıl sonuna kadar korumaya devam etmeyi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Cordeiro da mekanizmanın yüksek gaz fiyatlarına karşı bir sigorta işlevi gördüğüne ve tüketicilere faydalar sağladığına dikkati çekerek, "AB Komisyonu, bugün Portekiz ve İspanya'daki İber mekanizmasının süresinin uzatılmasına karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu mekanizma kapsamında, İber Yarımadası'nda elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın fiyatı megavatsaat başına ortalama 55 ile 65 avro arasında sınırlanıyor.

Enerji kriziyle birlikte geçen yıl uygulamaya konan mekanizma, 31 Mayıs 2023'te sona eriyordu. Kararla, bu uygulama 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek.