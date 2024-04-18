ABD'nin doğal gaz ihracatının artması bekleniyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre, yapımı süren üç LNG ihracat tesisinin faaliyete geçmesiyle doğal gaz ticaretindeki büyüme devam edecek.

Başta Meksika olmak üzere diğer ülkelere boru hattı ile doğal gaz ihracatının artması bekleniyor.

ABD'nin net doğal gaz ihracatının bu yıl, 2023'e kıyasla yüzde 6 artarak günde 13,6 milyar kübik fite ulaşacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise net ihracatın yüzde 20 artarak günde 16,4 milyar kübik fite ulaşması öngörülüyor.

BENZER KULLANIM ORANLARININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca, mevcut LNG terminallerinde gelecek iki yılda benzer kullanım oranlarının devam etmesi bekleniyor.

Bu yıl Plaquemines LNG'nin birinci fazı ve Corpus Christi terminalinin üçüncü kısmında LNG üretimine başlanacağı, yıl sonuna kadar ise ilk kargoların yükleneceği tahmin ediliyor.

ABD'den yola çıkan LNG'nin özellikle kış aylarında talebin yüksek olduğu dönemlerde marjinal bir arz kaynağı olarak hizmet vermeye devam edeceği öngörülüyor.