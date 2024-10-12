CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2024 10:17

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2024 10:18

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 481'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.

Perşembe gününü 79,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,88 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,85 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
ABD’deki ekonomik gelişmeler Brent petrolün fiyatını yükseltti ABD'deki ekonomik gelişmeler Brent petrolün fiyatını yükseltti 09 Ekim 2024 10:02
Maeda: BOJ’un faiz artırımları engellenemez Maeda: BOJ'un faiz artırımları engellenemez 09 Ekim 2024 09:18
ECB üyesi Stournaras: Enflasyon hedefine 2025’in ilk yarısında ulaşılacak ECB üyesi Stournaras: Enflasyon hedefine 2025'in ilk yarısında ulaşılacak 09 Ekim 2024 09:15
Fed üyesi Bostic: ABD işgücü piyasası güçlü olmaya devam ediyor Fed üyesi Bostic: ABD işgücü piyasası güçlü olmaya devam ediyor 09 Ekim 2024 09:10
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi Hindistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi 09 Ekim 2024 09:07
Fed üyesi Jefferson: Riskler artık eşitlenmeye daha yakın Fed üyesi Jefferson: Riskler artık eşitlenmeye daha yakın 09 Ekim 2024 09:04
Guggenheim baş yatırım yetkilisinden Fed açıklaması Guggenheim baş yatırım yetkilisinden Fed açıklaması 09 Ekim 2024 09:01
İngiltere kamu borcu hesaplamasından BoE’nin zararlarını çıkaracak İngiltere kamu borcu hesaplamasından BoE'nin zararlarını çıkaracak 09 Ekim 2024 08:57
Fed üyesi Bostic: ABD işgücü piyasası yavaşlasa da hala güçlü Fed üyesi Bostic: ABD işgücü piyasası yavaşlasa da hala güçlü 09 Ekim 2024 08:42
ECB üyesi Stournaras: Hedef enflasyona 2025’in ilk yarısında ulaşabiliriz ECB üyesi Stournaras: Hedef enflasyona 2025'in ilk yarısında ulaşabiliriz 09 Ekim 2024 08:31
ABD bütçesi 2024 mali yılında 1,8 trilyon dolar açık verdi ABD bütçesi 2024 mali yılında 1,8 trilyon dolar açık verdi 09 Ekim 2024 08:23
ECB üyesi Elderson: Ekim toplantısında ’açık fikirli’ olacağım ECB üyesi Elderson: Ekim toplantısında 'açık fikirli' olacağım 08 Ekim 2024 16:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler