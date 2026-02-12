CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin ticari ham petrol stokları 8,5 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 8,5 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta beklenmedik bir artışla 8,5 milyon varil yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 08:40

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2026 08:42

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarında geçen hafta dikkat çekici bir artış yaşandığını duyurdu. Açıklanan veriler, piyasa beklentilerinin tersine güçlü bir stok birikimine işaret etti.

HAM PETROL STOKLARINDA SÜRPRİZ ARTIŞ

EIA verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 8 milyon 500 bin varil artarak 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasalarda beklenti stokların yaklaşık 200 bin varil azalması yönündeydi. Açıklanan veri, beklentilerin oldukça üzerinde bir artışa işaret ederek arz tarafında geçici bir fazlalık algısını güçlendirdi.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 200 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Aynı dönemde benzin stokları da yükseldi. Benzin stokları yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varile çıktı. Bu artış, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

PETROL ÜRETİMİ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 31 Ocak-6 Şubat haftasında 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile ulaştı. Üretimdeki bu güçlü artış, stoklardaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 604 bin varil artışla 6 milyon 805 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı ise günlük 308 bin varil azalarak 3 milyon 739 bin varil olarak kaydedildi. İthalattaki artış ve ihracattaki düşüş de stokların yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

2026 ÜRETİM BEKLENTİSİ 13,6 MİLYON VARİL

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mevcut haftalık üretim verisi ise bu beklentinin bir miktar üzerinde seyrediyor.

Açıklanan veriler, küresel petrol piyasalarında kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yakından izlenirken, yüksek üretim ve artan stoklar arz tarafının güçlü kaldığına işaret ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor 11 Şubat 2026 09:14
ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı 11 Şubat 2026 09:11
Piyasalar ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı 11 Şubat 2026 09:07
ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti 11 Şubat 2026 08:57
Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi 11 Şubat 2026 08:55
ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir 11 Şubat 2026 08:52
Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor 11 Şubat 2026 08:41
ABD’de hanehalkı borcu yükseldi ABD'de hanehalkı borcu yükseldi 11 Şubat 2026 08:22
ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi 11 Şubat 2026 08:21
Avrupa Parlamentosu’ndan dijital avroya destek Avrupa Parlamentosu'ndan dijital avroya destek 11 Şubat 2026 08:16
ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı 10 Şubat 2026 16:54
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı 10 Şubat 2026 16:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.787,8200 Değişim 232,03 Son veri saati:
Düşük 13680,91 Yüksek 13912,94
Açılış
43,6442 Değişim 0,0180 Son veri saati:
Düşük 43,6303 Yüksek 43,6483
Açılış
51,9542 Değişim 0,1762 Son veri saati:
Düşük 51,8204 Yüksek 51,9966
Açılış
7.118,4220 Değişim 75,633 Son veri saati:
Düşük 7079,868 Yüksek 7155,501
Açılış
118,0874 Değişim 4,5983 Son veri saati:
Düşük 114,552 Yüksek 119,1503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler