ABD'nin ticari ham petrol stokları 8,5 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarında geçen hafta dikkat çekici bir artış yaşandığını duyurdu. Açıklanan veriler, piyasa beklentilerinin tersine güçlü bir stok birikimine işaret etti.

HAM PETROL STOKLARINDA SÜRPRİZ ARTIŞ

EIA verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 8 milyon 500 bin varil artarak 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasalarda beklenti stokların yaklaşık 200 bin varil azalması yönündeydi. Açıklanan veri, beklentilerin oldukça üzerinde bir artışa işaret ederek arz tarafında geçici bir fazlalık algısını güçlendirdi.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 200 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Aynı dönemde benzin stokları da yükseldi. Benzin stokları yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varile çıktı. Bu artış, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

PETROL ÜRETİMİ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 31 Ocak-6 Şubat haftasında 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile ulaştı. Üretimdeki bu güçlü artış, stoklardaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 604 bin varil artışla 6 milyon 805 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı ise günlük 308 bin varil azalarak 3 milyon 739 bin varil olarak kaydedildi. İthalattaki artış ve ihracattaki düşüş de stokların yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

2026 ÜRETİM BEKLENTİSİ 13,6 MİLYON VARİL

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mevcut haftalık üretim verisi ise bu beklentinin bir miktar üzerinde seyrediyor.

Açıklanan veriler, küresel petrol piyasalarında kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yakından izlenirken, yüksek üretim ve artan stoklar arz tarafının güçlü kaldığına işaret ediyor.