Anasayfa Finans Emtia-Döviz Altın ile birlikte düştüler! Petrol şoku, bakır, gümüş ve paladyumu vurdu

Altın ile birlikte düştüler! Petrol şoku, bakır, gümüş ve paladyumu vurdu

Küresel piyasalarda altın, gümüş ve bakır gibi hem değerli hem de sanayi metallerinde sert satışlar görüldü. Uzmanlara göre bu düşüşün arkasında petrol fiyatlarındaki ani yükseliş ve artan resesyon korkusu var.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2026 16:04

ABD-İran gerilimiyle hızlanan petrol fiyat artışı, emtia piyasalarında zincirleme bir etki yarattı. Yatırımcılar, yükselen enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi baskılayabileceği endişesiyle pozisyonlarını azaltırken, güvenli liman olarak görülen altın da bu süreçte satış baskısından kaçamadı.

Piyasalarda en dikkat çekici hareket değerli metallerde yaşandı. Altın yaklaşık yüzde 6 değer kaybederken, gümüşte düşüş yüzde 8'e ulaştı. Normal şartlarda kriz dönemlerinde yükselmesi beklenen altının gerilemesi, piyasalarda farklı bir risk algısının oluştuğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu tabloyu iki temel faktörle açıklıyor: yükselen faizler ve güçlü dolar. Faizlerin artması, getirisi olmayan altını daha az cazip hale getirirken, doların güçlenmesi de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

EMTİA PİYASASINDA DÜŞÜŞ TABLOSU

Gümüş:
Alış: -%8
Satış: -%8

Altın:
Alış: -%6
Satış: -%6

Paladyum:
Alış: -%5,5
Satış: -%5,5

Bakır:
Alış: -%2
Satış: -%2

SANAYİ METALLERİ ZAYIF: RESESYON SİNYALİ Mİ?

Sanayi metallerinde de görünüm zayıf kaldı. Ekonominin sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilen bakır yaklaşık yüzde 2 gerilerken, paladyumda düşüş yüzde 5,5'i buldu.

Bakırın elektronik, inşaat ve sanayi üretiminde yaygın kullanımı nedeniyle fiyatındaki gerileme çoğu zaman ekonomik yavaşlamanın habercisi olarak görülüyor. Bu nedenle piyasalarda yaşanan düşüş, resesyon ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

Stagflasyon tartışması yeniden gündemde

Piyasalarda şu anda yüksek enflasyon ile düşük büyümenin bir arada görüldüğü stagflasyon senaryosu tartışılıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu artırırken, tüketim ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturarak büyümeyi yavaşlatıyor.

Bazı analistler stagflasyon riskinin arttığını savunurken, diğerleri bu senaryonun abartıldığını düşünüyor.

Goldman Sachs analistleri, mevcut koşullarda altının yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtirken, Jerome Powell ise mevcut görünümün klasik stagflasyon kadar ciddi olmadığını vurguluyor.

BELİRSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Emtia piyasalarında yaşanan geniş çaplı satış dalgası, yatırımcıların net bir yön bulmakta zorlandığını gösteriyor. Petrol fiyatlarının yüksek kalması resesyon riskini artırırken, jeopolitik gerilimlerin azalması ise piyasalar için yeniden toparlanma kapısı aralayabilir.

Altın ve bakırın aynı anda değer kaybetmesi, piyasalarda alışılmış dengelerin bozulduğunu ve belirsizlik döneminin derinleştiğini ortaya koyuyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
