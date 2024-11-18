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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altının fiyatı Kapalıçarşı'da yeniden 3 bin lira seviyesinin üzerine çıkarken kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2024 17:05

Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2024 17:09

Gram altın fiyatlarındaki artış beraber sarı metalin kilogram fiyatı da yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyat 3 milyon 23 bin liraya kadar çıktı.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI ARTTI

Standart altın bugün en düşük 2 milyon 856 bin lira, en yüksek 3 milyon 26 bin lirayı gördü. Altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 artışla 3 milyon 23 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 980 bin liradan tamamlamıştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPILAN KURUMLAR BELLİ OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 31 milyon 169 bin 834,57 lira, işlem miktarı ise 4.505,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 13 milyar 303 milyon 194 bin 789,53 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank ile Vakıf Katılım olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.980.000,00 2.692,70
En Düşük 2.856.000,00 2.543,00
En Yüksek 3.026.000,00 2.725,00
Kapanış 3.023.000,00 2.725,00
Ağırlıklı Ortalama 2.882.933,45 2.626,85
Toplam İşlem Hacmi (TL) 13.031.169.834,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.505,48
Toplam İşlem Adedi 85

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