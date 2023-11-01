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API petrol stokları artış gösterdi

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları, iki haftalık düşüşün ardından artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2023 08:56

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2023 08:56

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 27 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları 1 milyon 347 bin varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 1,6 milyon varil artış tahmin ediyorlardı.

Enerji Bakanlığı (DoE) hafta başında yaptığı açıklamada, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının üst üste dördüncü haftasında da son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varilde kaldığını açıkladı. Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar 4 milyon varilin altında gerçekleşti.

API, benzin stoklarının 357 bin varil azaldığını bildirdi. Bu düşüşe rağmen benzin stokları yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın çok az üzerine kalmayı başardı.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta yaşanan 2 milyon 313 bin varil düşüşün üzerine 2 milyon 484 bin varil daha azaldı ve 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise sınırlı da olsa artış yaşandı. Cushing petrol stokları 375 bin varil arttı ve tahmini olarak 21,5 milyon varil civarında seyretmeye devam etti.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise hafif bir artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 1,4 milyon varil artan petrol stoklarının, 27 Ekim ile sona eren haftada 0,5 milyon varil daha yükseleceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,5 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,9 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 85,6 seviyesinden yüzde 85,9'ya çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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