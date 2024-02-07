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API petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları, analistlerin beklentileri kadar olmasa da, yön olarak tahminleri karşıladı ve artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 09:27

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 09:27

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 2 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 2,5 milyon varil düşüşün artışdan 674 bin varil arttı. Analistlerin beklentisi 2 milyon 133 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 357,4 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

API, benzin stokları üst üste altıncı haftasında da artış gösterdi ve önceki hafta yaşanan 580 bin varil artışa 3,6 milyon varil daha ekledi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş üçüncü haftaya taşındı. Bir önceki hafta açıklanan 2,1 milyon varil gerilemenin üzerine 3,7 milyon varil düşüş daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 5 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında 4 haftalık düşüş sona erdi. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 2,0 milyon varil düşüşün ardından 492 bin varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,2 milyon varil artan petrol stoklarının, 2 Şubat ile sona eren haftada 1,3 milyon varil daha yükseleceği tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,3 milyon varil artış, damıtılmış ürün stok tahmini 2,0 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 82,9 seviyesinden yüzde 83,3'e yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.

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