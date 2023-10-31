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Arz endişeleri Brent petrolün varil fiyatını artırdı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,78 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 09:46

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 09:46

Dün 88,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 86,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,83 dolardan alıcı buldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 24 gündür devam ediyor. İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürüyor. Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe ediliyor.

Uzmanlar, İran petrol akışındaki aksamaların piyasalarda arz güvenliği için büyük risk oluşturduğunu savunuyor. ABD'nin yaptırımları tekrar katı bir şekilde uygulaması halinde günde 500 bin varil ile 1 milyon varil arasında değişen arz kaybı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararlarını bekliyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı. Karar öncesinde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de etkili olan talep endişeleri petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Ayrıca, Çin'deki imalat ve imalat dışı faaliyet verilerinin beklenenden zayıf gelmesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında yakıt talebinin yavaşlayacağına dair endişeleri artırdı. Ülkede talebin düşmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 86,87 ile 87 dolar aralığının direnç, 86,43 ile 86,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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