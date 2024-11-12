Brent petrol 72 doların altında işlem görüyor

Brent petrol vadeli işlemlerde 72 doların altına kadar geriledi. Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde küresel talep görünümündeki endişelerle beraber Çin ekonomisindeki gelişmeler etkili oldu.

ÇİN ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Petrol fiyatları haftanın başından bu yana devam eden kayıplarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Çin'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik yapılan çalışmalar yetersiz kaldı. Ülkede zayıf enflasyon süreci devam ederken ülkedeki krizin petrol piyasalarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARI BASKI ALTINDA

Öte yandan Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasıyla dolardaki yükseliş dolar cinsinden emtiaların cazibesini azalttı. Böylelikle petrol fiyatları üzerindeki baskı arttı. Orta Doğu'daki gelişmeler ise fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltıyor.

Piyasalar gelecek yıl için arz fazlası ve düşük talep beklediklerini ifade ediyorlar.