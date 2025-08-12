CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrol güne yükselişle başladı

Brent petrol güne yükselişle başladı

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yönelik artırılan gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması etkiliBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,54 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 09:39

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2025 09:49

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 66,54 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,44 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik artırılan gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması etkili oldu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararnameyi imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi arasındaki ticaret savaşlarının tırmanmasına ve yakıt talebinin düşmesine ilişkin endişeleri hafifletti.

Piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri de takip edilecek. Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme ve görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesi ise fiyatları baskılayan bir unsur olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, ABD ve Rusya arasında varılması muhtemel bir anlaşmanın, petrol tedariki konusundaki endişeleri hafifleterek petrol piyasaları üzerinde uzun süredir devam eden baskıyı azaltabileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,19 doların direnç, 64,72 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 65,76 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,76 dolardan işlem görüyor 11 Ağustos 2025 09:59
Asya borsaları güne pozitif seyirle başladı Asya borsaları güne pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 09:53
Altının gramı güne düşüşle başladı Altının gramı güne düşüşle başladı 11 Ağustos 2025 09:47
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 11 Ağustos 2025 09:32
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 08:48
Küresel piyasalar ABD’deki enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı 09 Ağustos 2025 11:17
Trump’ın kararnameleri kripto paralara talebi artırabilir Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir 09 Ağustos 2025 11:12
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Ağustos 2025 17:03
Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı 08 Ağustos 2025 16:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Ağustos 2025 13:15
Küresel gıda fiyatları yükseldi Küresel gıda fiyatları yükseldi 08 Ağustos 2025 12:45
Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 08 Ağustos 2025 10:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler