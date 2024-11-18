Brent petrol yeni haftaya 71 doların üzerinde başladı

Petrol fiyatları için arz talep endişeleri devam ederken fiyatlardaki oynaklık piyasaların takibinde. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş ve Çin talebine yönelik endişeler fiyatlanmaları etkiliyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ ETKİSİ SÜRÜYOR

Brent ham petrol vadeli işlemleri Pazartesi günü varil başına 71 doların üzerine çıktı. Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışmanın tedarik kesintileri konusunda endişeleri artırmasıyla fiyatlardaki düşüş durdu . Hafta sonu Rusya, Ukrayna'ya neredeyse üç aydır yaptığı en büyük hava saldırısını düzenledi.

DOLAR FİYATLARI BASKILIYOR

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki zayıflayan taleple ilgili endişeler, piyasadaki düşüş eğilimini destekledi.Ayrıca, Federal Rezerv'in faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğine dair beklentilerle desteklenen ABD doları, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.