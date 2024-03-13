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Brent petrolde 'ABD' etkisi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,45 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 10:09

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 10:09

Dün 83,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artarak 82,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 521 bin varille beklentilerin aksine azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 400 bin varil artacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütün (OPEC) de dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceğini tahmin etti. Bu beklenti piyasalarca olumlu yorumlanarak fiyatların yükselişine katkı yaptı.

Fiyatlar ayrıca, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinden de destek buluyor.

Öte yandan, Çin başta olmak üzere küresel ekonomilere ilişkin belirsizlikler talep endişelerine neden olarak fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,73 ile 84,05 dolar aralığının direnç, 81,41 ile 80,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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