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Brent petrolde talep belirsizliği

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerindeki talep belirsizliği sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,08 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2024 10:23

Son Güncelleme Tarihi 18 Haziran 2024 10:24

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerindeki talep belirsizliği etkili oldu. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilere karşın yol haritasına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

PETROL ÜRETİMİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Çin'de petrol rafineri üretimi üst üste ikinci kez azalarak yılın en düşük seviyesine geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, petrol rafineri üretimi mayısta geçen yıla göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti. Düşüşte, planlı bakım çalışmaları ve artan ham petrol maliyetlerinin işleme marjlarını baskılaması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,16 ile 87,61 dolar aralığının direnç, 82,71 ile 80,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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