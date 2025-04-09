Brent petrolde "tarife" etkisi yaşanıyor

Dün 65,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,42 azalarak 61,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmesinin körüklediği talep endişeleri etkili oldu.

Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ekonomik büyüme ve petrol talebini olumsuz etkileyecek küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt dün, karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığını belirtirken, Çin'e yönelik toplamda yüzde 104 oranına ulaşan tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Söz konusu açıklama, Çin'in, ABD Başkanı Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine yönelik, bunun olması halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını" bildirmesinin ardından geldi.

Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkelerin, üretim artışı planını hızlandırarak, mayısta 3 aylık artışa eş değer şekilde günlük 411 bin varillik üretim artışına gideceğini duyurması da fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Uzmanlar, OPEC+ üyesi 8 ülkenin bu hamlesinin piyasayı arz fazlasına itebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 57 bin varil azaldığını bildirdi. Söz konusu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü seyrini sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,53 doların direnç, 59,36 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.