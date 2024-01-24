CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolde yön yukarı

Brent petrolde yön yukarı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yüzde 0,13 artışla 79,66 dolardan işlem görüyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler, doların değer kaybetmesi ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler, fiyat artışında etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 10:46

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 10:46

Dün 80,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,52 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler, doların değer kaybetmesi ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler, fiyat artışında etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 6 milyon 674 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatlardaki artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla ülkedeki ekonomik aktivite ve petrol talebinin beklenilen kadar yavaşlamayacağı yönündeki öngörüler de petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Yatırımcıların petrol alım iştahını artıran ve fiyatların yükselişine katkıda bulunan diğer unsur da ABD dolarındaki değer kaybı oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,16 düşüşle 103,237 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, gerilimin bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayarak küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'deki aktiviteleri olumsuz etkileyeceği endişeleri, petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,79 ile 79,95 dolar aralığının direnç, 79,43 ile 79,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de geçen yılın aralık ayında kamu borçlanması azaldı İngiltere’de geçen yılın aralık ayında kamu borçlanması azaldı 23 Ocak 2024 14:28
Merkez bankalarının açıklayacağı yılın ilk faiz kararları yatırımcıların radarında Merkez bankalarının açıklayacağı yılın ilk faiz kararları yatırımcıların radarında 23 Ocak 2024 11:37
ABD ve İngiltere, Yemen’de 8 Husi hedefini vurdu ABD ve İngiltere, Yemen’de 8 Husi hedefini vurdu 23 Ocak 2024 11:04
Arz kesintileri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz kesintileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 23 Ocak 2024 09:57
Wells Fargo küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini yükseltti Wells Fargo küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini yükseltti 23 Ocak 2024 09:09
Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 23 Ocak 2024 09:06
ABD borsası ile Çin ve Hong Kong borsaları arasında değer farkı rekor kırdı ABD borsası ile Çin ve Hong Kong borsaları arasında değer farkı rekor kırdı 23 Ocak 2024 09:04
Bill Gross: Fed bilançosunu küçültmeyi durdurmalı ve önümüzdeki aylarda faiz indirmeli Bill Gross: Fed bilançosunu küçültmeyi durdurmalı ve önümüzdeki aylarda faiz indirmeli 23 Ocak 2024 09:01
Çinli yetkililerden hisse senedi piyasalarına 2 trilyon yuanlık destek Çinli yetkililerden hisse senedi piyasalarına 2 trilyon yuanlık destek 23 Ocak 2024 08:59
Bitcoin spot ETF’lerin işleme açılmalarından bu yana yaklaşık yüzde 20 geriledi Bitcoin spot ETF'lerin işleme açılmalarından bu yana yaklaşık yüzde 20 geriledi 23 Ocak 2024 08:56
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Ocak 2024 14:04
Fitch ABD’nin yüksek bütçe açıkları vermeye devam etmesini bekliyor Fitch ABD'nin yüksek bütçe açıkları vermeye devam etmesini bekliyor 23 Ocak 2024 08:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,82
%0,1815
DOLAR
1.001,42
%0,1423
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,48
%-0,1517
EURO
1.048,72
%4,8721
DOLAR
1.016,17
%1,6168
ALTIN
988,32
%-1,1681
BORSA
1.050,45
%5,0447
EURO
1.058,97
%5,8967
DOLAR
1.076,43
%7,6433
ALTIN
1.051,94
%5,1935
BORSA
1.076,92
%7,6923
EURO
1.622,56
%62,2561
DOLAR
1.818,60
%81,8601
ALTIN
1.448,01
%44,8009
BORSA
1.664,14
%66,4138
EURO
BİST En Aktif Hisseler