Brent petrolün varili 61,13 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,13 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2026 09:44

31 Aralık'ta 61,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,88 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 61,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, 2026'nın ilk işlem günü olan cuma günü, OPEC+ grubunun bu hafta yapılacak toplantıda mevcut arz politikasını sürdüreceğine yönelik beklentilerin etkisiyle yatay seyretti.

Piyasalar, 4 Ocak'ta gerçekleşecek toplantıda, üretici ülkelerin piyasa koşullarını değerlendirmesi ve 2026'nın ilk dönemine ilişkin üretim politikasını ele alması bekleniyor. Ayrıca, üretici grubun, ilave üretim artışlarını durdurma yönündeki mevcut kararını sürdürmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+, ham petrol göstergelerinin geçen yıl ciddi kayıplar yaşamasının ardından fiyatları istikrara kavuşturmak amacıyla 2026'nın başı için planlanan arz artışlarını durdurma kararı almıştı.

Jeopolitik gelişmeler ise fiyatlara sınırlı destek sağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik baskıyı artırarak Hong Kong ve Çin ana karasında faaliyet gösteren bazı şirketlere yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu önlemler, Caracas yönetiminin mevcut kısıtlamaları aşmasına yardımcı olmakla suçlanan şirketler ve gemileri hedef alırken, Venezuela ham petrol sevkiyatlarında olası aksamalar yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Geçen yıl petrol fiyatlarındaki düşüşte ise OPEC+'ın üretim kesintilerini gevşetmesi ve OPEC dışı üreticilerin yüksek üretim seviyelerini korumasıyla oluşan arz fazlası belirleyici olmuştu.

Jeopolitik gerilimlerin yol açtığı arz kesintisi riskleri, bu faktörlerin gölgesinde kalarak yıl boyunca fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine neden olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 63,65 dolar direnç, 58,83 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

