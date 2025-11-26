Brent petrolün varili 62,04 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,04 dolardan işlem görüyor.

26 Kasım 2025

Dün 62,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,80 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 yükselerek 62,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,10 dolardan alıcı buldu.

Dün son bir ayın en düşük kapanışını kaydeden petrol fiyatları, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve ülkenin ham petrol stoklarındaki düşüşün güçlü talep sinyallerini desteklemesiyle yükselişe geçti.

Uzmanlar, Fed'in aralık toplantısında etkili olabilecek her verinin yakından izlendiğini belirtirken, iş gücü piyasasındaki yumuşamanın faiz indirimine yönelik beklentileri artırdığını ifade ediyor.

Bankanın aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler yüzde 85'i aşarken, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporunun ülkedeki ekonomik görünüme yönelik daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bu tabloya ek olarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görev süresi Mayıs 2026'da dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek isimlere ilişkin sürecin ilerlediğini söyledi.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Noel'den önce Fed'in yeni başkanını açıklama ihtimalinin yüksek olduğunu, 5 güçlü aday bulunduğunu ve tüm adayların kendisi üzerinde olumlu izlenim bıraktığını kaydetti.

Dolar endeksi, Fed'in gevşeme adımlarına yönelik beklentilerle dün yüzde 0,5 düşüşle 99,6 seviyesine indi ve yeni işlem gününde yatay seyrediyor. Düşük faiz ortamının doların değerini zayıflatması, petrol talebini destekleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ham petrol stoklarının azaldığını gösteren sektör raporu da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, azalışın 1 milyon 300 bin varil olacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Brent petrolde teknik olarak 61,20 dolar direnç, 53 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

