Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,51 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2025 09:45

Dün 65,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,53 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 düşerek 62,51 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel piyasada arzın toparlandığına ve talep görünümünün zayıfladığına yönelik algının güçlenmesiyle düşüşünü sürdürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, grubun günlük ham petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre 33 bin varil artarak 28 milyon 460 bin varile yükseldiği bildirildi.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile, gelecek yıl ise 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşacağı öngörülüyor. Piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol piyasası raporu takip edilecek.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'den gelen zayıf talep sinyalleri de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, artışın 1 milyon 700 bin varil olacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Bunun yanı sıra EIA'nın yayımladığı "Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu", ABD'de ham petrol üretiminin artacağına işaret ederek fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Yayımlanan veriler, küresel piyasalarda arz tarafındaki toparlanmanın sürdüğüne, talep tarafında ise zayıflığın belirginleştiğine işaret ederek petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

