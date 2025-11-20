CANLI BORSA
Brent petrolün varili 63,21 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,21 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2025 10:23

Dün 64,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 63,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil geriledi. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede rafineri faaliyetlerinin arttığına ve ihracat talebinin yükseldiğine işaret etti. Buna karşın, benzin stoklarındaki artış ise iç talebe yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik diplomatik adımlar da fiyatlardaki hareketliliği etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Savaşın sona ermesinin, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılması ve bunun da piyasada arz fazlasına yol açması ihtimali, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 62,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

