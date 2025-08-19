Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor

Dün 66,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,14 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,25 dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 18 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamalar, piyasalarda, Ukrayna savaşının sona erebileceği ve Rus ham petrolüne yönelik yaptırımların da son bulabileceği beklentilerini destekledi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Zelenskiy de Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu belirtti.

Avrupalı liderlerin de katıldığı toplantının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Söz konusu açıklamalar, piyasalardaki arz akışı endişelerini hafifleterek, fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Analistler, hemen bir barış anlaşması ya da ateşkes görünmese de görüşmelerde bir ilerleme olduğunun açık olduğunu ve bunun da jeopolitik riskleri azalttığını belirtiyor.

Öte yandan, yatırımcılar, Hindistan'ın Rus petrolü satın alması nedeniyle uygulanacak yüzde 25'lik ek tarifeye odaklanmış durumda. Washington ile Yeni Delhi arasında tarife pazarlıkları sonuçsuz kalırken Trump yönetimi, geçen hafta karşılıklı tarifeler kapsamında Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti.

Söz konusu tarife, 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Analistler, Hindistan'daki rafinerilerin ekonomik olarak uygun olduğu sürece, Rus petrolü ithalatına devam etme niyetine işaret ederken, ağustosun sonunda ABD ile Hindistan arasında yapılması planlanan görüşmelerin de fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını tahmin ediyor.

Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyalleri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,15 doların direnç, 63,37 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.