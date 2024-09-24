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Çin'in destek adımları petrol fiyatlarını yükseltti

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiye destek adımları petrol fiyatlarını da yükseltti.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024 08:52

Petrol, Çinli yetkililerin ekonomiye yönelik politika desteğinin ardından yükseldi. İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik büyük saldırısınını Orta Doğu'da gerilimi tırmandırması da fiyatlara destek verdi.

ICE'de vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 65 cent artışla 74,55 dolardan, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 74 cent artışla 71,11 dolardan işlem görüyor.

Standard Chartered Plc yatırım stratejisti Han Zhong Liang, "Marjda, bu Çin talebi için olumlu olacaktır. Düşük faizlerin reel ekonomiye yansıması buradan itibaren kilit önem taşıyacak" dedi.

Analistler 74,28 dolar direncinin üzerine çıkan Brent petrolü için bugün hedefin 75-76 dolar bandı olabileceğini ifade ediyorlar. Yaşanacak geri çekilmelerde güçlü destek 73,20 dolar seviyesinde.

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