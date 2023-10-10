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Çinli çelik üreticilerine sübvansiyon karşıtı soruşturma açılacak

Financial Times'ın haberine göre AB, Pekin'e karşı ABD ile ortak bir cephe oluşturma devam ediyor. AB, bu ay ABD ile yapacağı zirvede Çinli çelik üreticilerine yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmaları duyurmayı planlıyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2023 09:13

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki yetkilinin Financial Times'a verdikleri bilgilere göre Brüksel, Washington'un endüstrileri ucuz rekabetten koruma çabalarına katılmayı kabul etti. Yetkililer, Washington'un Brüksel'den, 2018 yılında Başkan Donald Trump tarafından AB çeliğine uygulanan gümrük vergilerinin yeniden uygulanmasından kaçınılması karşılığında Çinli çelik üreticilerine karşı harekete geçmesini istediğini söyledi.

AB'nin bu adımı, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik bir soruşturma başlattığını duyurmasının ardından, Çin'e karşı birkaç ay içinde açılan ikinci soruşturma olacak. Brüksel ayrıca rüzgar türbini sektörüne yönelik bir soruşturma başlatmayı da düşünüyor. Bir yıla kadar sürmesi beklenen bu soruşturmalar gümrük vergilerinin uygulanmasına yol açabilir.

Yetkililer, AB ve ABD'nin 20 Ekim'de yapacakları toplantıda, dünya pazarını dolduran ve kendi üreticileri üzerinde baskı yaratan Çin metal ihracatını engelleyecek bir Sürdürülebilir Çelik ve Alüminyum Küresel Düzenlemesi (GSA) ilan etmelerinin beklendiğini de söylediler. Bu anlaşma, Çin'e gümrük vergisi uygulamayı kabul etmeleri halinde İngiltere ve Japonya gibi diğer ülkelere de açık olacak.

AB ve ABD ayrıca GSA'nın ikinci bölümü olan çelik ve alüminyum üretiminin karbonsuzlaştırılmasına ilişkin görüşmelere devam ederken kendi aralarındaki anlaşmazlığı askıya almak üzere siyasi bir anlaşma imzalayacaklar.

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